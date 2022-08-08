Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал

Согласно поступившей информации, первичный этап вакцинации в нашей стране прошли 94 232 374 человек. При этом оба этапа выполнили 89 250 277 раз.
Как говорят несколько сетей медицинских клиник, в РФ наблюдается увеличение спроса на прививки. По заявлению иммунолога Н. Крючкова, в настоящее время каждый день прививаются около 60–70 тысяч человек.
В стране за минувшие сутки зафиксировано 18 555 случаев инфицирования ковидом — максимальная цифра с апреля 2022 года. Госпитализированы 1906 человек.
В столице подтверждены 6149 случаев инфицирования. При этом зарегистрировано 15 случаев летального исхода.
Ввиду роста заболеваемости Роспотребнадзор дал рекомендации о ношении защитных масок в общественных местах, невзирая на то что 1 июля все ограничения были отменены.