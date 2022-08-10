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4 часа назад

В Москве за сутки почти вдвое выросла заболеваемость COVID-19

Lenta.ruиещё 1

В Москве за минувшие сутки почти вдвое выросла заболеваемость COVID-19. Это следует из данных, опубликованных в среду, 10 августа, на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве за сутки почти вдвое выросла заболеваемость COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, во вторник, 9 августа, число выявленных в столице случаев составило 4781. 10 августа прирост заболевших составил 8608.

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 379 пациентов, выздоровели и выписались 6022 человека. Общий показатель выздоровлений достиг 2 651 404.

Всего с начала пандемии в городе заболели 2 877 323 жителей.

В России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 23 771 человека — это максимальный показатель с 26 марта.

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