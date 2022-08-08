Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Эксперты сообщили о появлении российского штамма СOVID-19

Super.ru

Очередная волна коронавируса накрывает нас уже в августе, и аналитики считают это странным. Чаще всего рост заражений связан с возвращением детей с каникул: как летних, так и зимних. На этот раз все пошло по совсем другому сценарию: шестая волна дала о себе знать уже в конце июля. «Это даже пугает, потому как в сентябре число заболевших, увы, в разы увеличится», — сказал биолог Алексей Куприянов журналистам издания «Доктор Питер».

Эксперты сообщили о появлении российского штамма СOVID-19
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Генетик Дмитрий Прусс заявляет, что сейчас к тому же обнаружился новый, причем «чисто российский штамм» CoViD-19 — он называется «дельтакрон». Мы уже перестали запоминать названия видов, подвидов, штаммов и подштаммов, а вы? Ясно одно: расчехляем СИЗы и без паники живем дальше. Эксперты настаивают, что не стоит недооценивать маски: они действительно снижают риск заражения и уменьшают вирусную нагрузку. Ну, и просят избегать по возможности большого скопления людей. Так, хорошо, что концерт «Руки вверх» в «Лужниках» уже отгремел, а на гастроли Джастина Бибера нам и так не попасть. Рейв-вечеринки пока на стопе! А там видно будет.

Коронавирус,Алексей Куприянов,Джастин Бибер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители