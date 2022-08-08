Эксперты сообщили о появлении российского штамма СOVID-19

Очередная волна коронавируса накрывает нас уже в августе, и аналитики считают это странным. Чаще всего рост заражений связан с возвращением детей с каникул: как летних, так и зимних. На этот раз все пошло по совсем другому сценарию: шестая волна дала о себе знать уже в конце июля. «Это даже пугает, потому как в сентябре число заболевших, увы, в разы увеличится», — сказал биолог Алексей Куприянов журналистам издания «Доктор Питер».

Генетик Дмитрий Прусс заявляет, что сейчас к тому же обнаружился новый, причем «чисто российский штамм» CoViD-19 — он называется «дельтакрон». Мы уже перестали запоминать названия видов, подвидов, штаммов и подштаммов, а вы? Ясно одно: расчехляем СИЗы и без паники живем дальше. Эксперты настаивают, что не стоит недооценивать маски: они действительно снижают риск заражения и уменьшают вирусную нагрузку. Ну, и просят избегать по возможности большого скопления людей. Так, хорошо, что концерт «Руки вверх» в «Лужниках» уже отгремел, а на гастроли Джастина Бибера нам и так не попасть. Рейв-вечеринки пока на стопе! А там видно будет.