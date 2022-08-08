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1 час назад

Вирусологи оценили вероятность новой волны коронавируса в России

Lenta.ruиещё 4

В России возможна новая волна коронавируса, рост заболеваемости COVID-19 предстоящей осенью будет связан с возросшей социальной активностью. Об этом, оценивая вероятность подъема заболеваемости, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, сообщает РБК.

Вирусологи оценили вероятность новой волны коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аграновский считает, что новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух. Он объяснил рост заболеваемости предстоящей осенью возвращением россиян в университеты, школы и на работу после отпусков.

Вирусолог напомнил, что в России выявили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». По его словам, подвиды из группы омикрона чрезвычайно заразны, их контагиозность сравнима с корью и ветрянкой. При этом специалист подчеркнул, что новые появившиеся варианты инфекции легче переносятся и реже требуют госпитализации.

Инфекционные больницы не будут переполнены, уверен Аграновский.

«Поэтому с определенной долей вероятности можно и дальше прогнозировать, что госпитализация будет требоваться незначительному проценту заболевших. Сейчас это около 8 процентов от зарегистрированных заболевших», — заявил специалист.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также считает, что рост числа случаев коронавируса в России возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул.

«Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения суточной заболеваемости», — допустил Вознесенский.

Коронавирус,Алексей Аграновский,Сергей Вознесенский,РУДН,МГУ,
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