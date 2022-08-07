Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
15 минут назад

Иммунолог объяснил, от чего зависит тяжесть повторного постковидного синдрома

Мир24

После перенесенного в первый раз коронавируса у человека должен выработаться иммунитет. От его силы зависит состояние после повторной болезни, пишет ТАСС.

От чего зависит тяжесть повторного постковидного синдрома
Фото: Мир24Мир24

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что эффект повторного постковидного синдрома будет зависеть от уровня защиты организма. Если после первого случая болезни остался сильный иммунитет, то при новом воздействии влияние инфекции будет более гладким.

Сила иммунитета зависит от времени, прошедшего после заболевания, а также от штамма перенесенного вируса. В список причин, от которых зависит вред от нового заболевания, входят вред, нанесенный при прошлой болезни коронавирусом, предыдущие заболевания в анамнезе пациента, его возраст и «износ организма».

Врач отметил, что если у человека ранее были проблемы с легкими или мозгом, то именно эти места будут наиболее уязвимыми.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители