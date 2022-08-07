От чего зависит тяжесть повторного постковидного синдрома

После перенесенного в первый раз коронавируса у человека должен выработаться иммунитет. От его силы зависит состояние после повторной болезни, пишет ТАСС.

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что эффект повторного постковидного синдрома будет зависеть от уровня защиты организма. Если после первого случая болезни остался сильный иммунитет, то при новом воздействии влияние инфекции будет более гладким.

Сила иммунитета зависит от времени, прошедшего после заболевания, а также от штамма перенесенного вируса. В список причин, от которых зависит вред от нового заболевания, входят вред, нанесенный при прошлой болезни коронавирусом, предыдущие заболевания в анамнезе пациента, его возраст и «износ организма».