Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в августе

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я думаю, что (заболеваемость) будет повышаться, повышение будет примерно до конца августа. Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъем) где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик", - сказал Альтштейн.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса за последние сутки в России выявлено более 17 тыс. новых случаев заболевание COVID-19, скончались 44 человека. Накануне было зафиксировано более 14,6 тыс. новых случаев коронавируса, больше двух тысяч пациентов госпитализировали, 43 умерли.
Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос. До этого ведомство сообщило о превышении показателей заболеваемости COVID-19 в 15 регионах и рекомендовал уязвимым категориям граждан возобновить ношение масок в общественных местах.