Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа

Газета.Ruиещё 7

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в августе
Фото: Газета.руГазета.ру

"Я думаю, что (заболеваемость) будет повышаться, повышение будет примерно до конца августа. Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъем) где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик", - сказал Альтштейн.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса за последние сутки в России выявлено более 17 тыс. новых случаев заболевание COVID-19, скончались 44 человека. Накануне было зафиксировано более 14,6 тыс. новых случаев коронавируса, больше двух тысяч пациентов госпитализировали, 43 умерли.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос. До этого ведомство сообщило о превышении показателей заболеваемости COVID-19 в 15 регионах и рекомендовал уязвимым категориям граждан возобновить ношение масок в общественных местах.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители