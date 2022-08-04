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2 часа назад

Вирусолог Альтштейн рассказал, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Вечерняя Москваиещё 1

В скором времени показатели заболеваемости коронавирусом из-за новых штаммов «омикрона» должны снизиться. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог рассказал, когда ожидается пик заболеваемости COVID-19
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По его мнению, в России ситуация будет такой же, как и в других странах, пиковые показатели заболеваемости не будут такими серьезными, как год назад.

"Мы попадаем в категорию стран, где подъем начался не так давно и продолжается. Я думаю, что до конца августа он должен спасть. По крайней мере если все пойдет так же, как идет в большинстве стран",

— отметил он в комментарии Life.ru.

Вирусолог добавил, что говорить об окончании пандемии еще преждевременно. Следует соблюдать меры профилактики и не забывать о вакцинации.

В свою очередь академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему число заразившихся коронавирусом пациентов будет стремительно увеличиваться к началу сентября. В это время начинаются занятия у школьников и студентов, многие возвращаются из отпусков, передает ФАН.

«Хвост» пандемии COVID-19 все еще проходит по миру в виде быстро размножающегося штамма «омикрон». После того как эта разновидность вируса вытеснит прочие, на смену привычным волнам заболеваний придут либо сезонные вспышки, либо природно-очаговые инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказали вирусологи.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,Геннадий Онищенко,РАН,
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