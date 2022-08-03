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44 минуты назад

Потерю обоняния при COVID-19 связали с ухудшением памяти

Газета.Ru

Ученые из Аргентинского католического университета установили, что потеря обоняния увеличивает риски возникновения когнитивных нарушений через год после заражения SARS-CoV-2.

Потерю обоняния при COVID-19 связали с ухудшением памяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Работа исследователей была представлена на международной конференции Ассоциации болезни Альцгеймера 2022 года.

В исследовании приняли участие 766 человек в возрасте от 55 до 95 лет. По результатам ПЦР-тестов, 88,4% были инфицированы коронавирусом, 11,6% с отрицательным тестом вошли в контрольную группу.

Также ученые провели нейрокогнитивную оценку памяти, внимания, речи, исполнительных функций участников, а также тест, определяющий степень обонятельной дисфункции.

Участники с положительным тестом на COVID-19 продемонстрировали нарушения, характерные для болезни Альцгеймера - ухудшение кратковременной памяти.

У большинства из них было выявлено сочетание проблем с памятью и вниманием. У всех испытуемых с серьезными когнитивными нарушениями с положительным тестом на COVID-19 присутствовала потеря обоняния.

По словам исследователей, последствия COVID-19 у пожилых людей напоминают раннюю форму болезни Альцгеймера. Эти два состояния имеют общие факторы риска и биомаркеры крови.

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