Меры по профилактике COVID-19 в летний период

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по профилактике COVID-19 в летний период в связи с приходом в РФ новых подвариантов штамма «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С приходом новых подвариантов штамма «омикрон» в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом»,

Так, при плохом самочувствии в ведомстве рекомендовали избегать контакта с окружающими, даже при отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Также не стоит заниматься самолечением, при появлении симптомов болезни лучше обратиться за медицинской помощью - вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям. Кроме того, защититься от тяжелого течения болезни предлагается с помощью вакцинации. Следует прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета.