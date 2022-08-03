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6 часов назад

Меры по профилактике COVID-19 в летний период

Агентство «Москва»иещё 5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по профилактике COVID-19 в летний период в связи с приходом в РФ новых подвариантов штамма «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Меры по профилактике COVID-19 в летний период
Фото: pxhere.compxhere.com

«С приходом новых подвариантов штамма «омикрон» в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом»,

- говорится в сообщении.

Так, при плохом самочувствии в ведомстве рекомендовали избегать контакта с окружающими, даже при отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Также не стоит заниматься самолечением, при появлении симптомов болезни лучше обратиться за медицинской помощью - вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям. Кроме того, защититься от тяжелого течения болезни предлагается с помощью вакцинации. Следует прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета.

Помимо этого, необходимо часто проветривать помещения (желательно в течение 30 минут). Наиболее эффективный способ проветривания - сквозной, когда одновременно открыты противоположные окна. Постоянно приоткрытые окна не позволяют обеспечить необходимый воздухообмен. Кроме того, следует мыть руки с мылом.

«В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями»,

- заключили в материале.

Роспотребнадзор,
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