Как распознать «омикрон» среди летних инфекций

На летних курортах из-за большого числа людей нередки вспышки вирусных заболеваний. В интервью радио Sputnik инфекционист Евгений Тимаков назвал способ отличить омикрон-штамм коронавируса от других инфекций.
По словам врача, если после отпуска на юге человек почувствовал себя плохо, то прежде всего следует идентифицировать привезенную болезнь. Так, например, распространенными являются кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус, которые проявляются в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры.
«Если вместе со всем этим будет боль в горле, кашель и чихание, то это, вероятнее всего, будет омикрон-штамм коронавируса», — добавил Тимаков, подчеркнув при этом, что точный результат может дать только ПЦР-тестирование.
Он посоветовал оперативно обращаться к специалистам при плохом самочувствии после отпуска, «чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали».