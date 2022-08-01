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23 минуты назад

Вирусолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от коронавируса в августе

Москва24

Делать прививку от SARS-CoV-2 в августе нужно в первую очередь тем, кто не болел коронавирусом и не вакцинировался ранее, либо делал это давно. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, сообщает "Газета.ру".

Кому нужно вакцинироваться от коронавируса в августе
Фото: m24.rum24.ru

При этом он подчеркнул, что нужно рассматривать каждый случай отдельно.

"Если человек переболел "Дельтой" и у него были симптомы, когда пришел "Омикрон", кроме того, он еще и вакцинировался – сейчас ничего делать не стоит. Если мы рассматриваем историю людей, которые недавно вакцинировались и не болели никогда, то надо принимать решение в зависимости от срока последней вакцинации", – рассказал Волчков.

Вирусолог также посоветовал вакцинироваться тем, кто делал прививку более полугода назад. Он добавил, что не лишним будет и поставить прививку от гриппа.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года.

Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

Коронавирус,Павел Волчков,Николай Малышев,
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