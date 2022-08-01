Кому нужно вакцинироваться от коронавируса в августе

"Если человек переболел "Дельтой" и у него были симптомы, когда пришел "Омикрон", кроме того, он еще и вакцинировался – сейчас ничего делать не стоит. Если мы рассматриваем историю людей, которые недавно вакцинировались и не болели никогда, то надо принимать решение в зависимости от срока последней вакцинации", – рассказал Волчков.