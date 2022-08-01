Вирусолог назвал симптомы новых подвидов "Омикрона"

Новые подвиды "Омикрона" могут вызвать сильный насморк, а также длительную боль в горле, сопровождающуюся отеком и покраснением, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, подвиды имеют свойство развиваться в месте инфицирования, например, в рото- и носоглотке.
"Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов, с образованием нейтрофильных сеток",
– объяснил врач.
Болезнь проявляется путем реакции на нее иммунитета, пояснил Волчков.