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3 часа назад

Вирусолог назвал симптомы новых подвидов "Омикрона"

Москва24иещё 1

Новые подвиды "Омикрона" могут вызвать сильный насморк, а также длительную боль в горле, сопровождающуюся отеком и покраснением, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Вирусолог назвал симптомы новых подвидов "Омикрона"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, подвиды имеют свойство развиваться в месте инфицирования, например, в рото- и носоглотке.

"Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов, с образованием нейтрофильных сеток",

– объяснил врач.

Болезнь проявляется путем реакции на нее иммунитета, пояснил Волчков.

Коронавирус,Павел Волчков,
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