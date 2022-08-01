Вирусолог назвал симптомы новых подвидов "Омикрона"

Новые подвиды "Омикрона" могут вызвать сильный насморк, а также длительную боль в горле, сопровождающуюся отеком и покраснением, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Об этом сообщает "Газета.ру".