Онищенко предупредил о появлении новых штаммов коронавируса

Необходимо ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Он напомнил, что штамм «кентавр» появился в Индии, а Индия самая большая по численности населения. Пока «кентавр» не так быстро распространяется, как «омикрон».
— В этом есть и своего рода опасность, потому что он более контагиозен. Необходимо соблюдать меры, 69 миллионов из 82, которые привились, подлежат ревакцинации. Пока «кентавр» не развивается, но это не значит, что после него никто не придет, скорее всего – придет,
— заявил Онищенко в комментарии НСН.
Во многих странах мира, в том числе и в России фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Тем не менее в Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день нет необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений, передает Царьград.