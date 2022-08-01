Онищенко предупредил о появлении новых штаммов коронавируса

— В этом есть и своего рода опасность, потому что он более контагиозен. Необходимо соблюдать меры, 69 миллионов из 82, которые привились, подлежат ревакцинации. Пока «кентавр» не развивается, но это не значит, что после него никто не придет, скорее всего – придет,