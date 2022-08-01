Ученые оценили риски развития длительного COVID-19 у детей

В рамках этого исследования ученые изучили данные 1884 ребенка с COVID-19, за состояние которых врачи наблюдали в течение трех месяцев.
Длительное течение болезни было зафиксировано почти у 10% юных пациентов, а также у 5% из тех, кто обратившихся в отделение неотложной помощи.
Чаще всего дети жаловались на усталость, слабость, одышку, кашель и затрудненное дыхание.
Также авторы исследования уточнили, что, согласно полученным сведениям, дети, у которых с самого начала было множество проявлений коронавирусной инфекции, подвергались более высокому риску длительного течения болезни.