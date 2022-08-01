Ученые оценили риски развития длительного COVID-19 у детей

В рамках этого исследования ученые изучили данные 1884 ребенка с COVID-19, за состояние которых врачи наблюдали в течение трех месяцев.

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Длительное течение болезни было зафиксировано почти у 10% юных пациентов, а также у 5% из тех, кто обратившихся в отделение неотложной помощи.

Чаще всего дети жаловались на усталость, слабость, одышку, кашель и затрудненное дыхание.