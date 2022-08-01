Какие осложнения после COVID-19 встречаются чаще всего

Отрицательный тест после COVID-19 не означает, что организм полностью здоров и восстановился.

Чаще всего у людей встречаются болезни органов дыхания, сердца и сосудов, нервной системы. Также нередко начинаются проблемы с психологическим здоровьем. Наблюдается депрессия, повышенная тревожность и нарушения сна. Выявляются и общие нарушения организма - такие, как анемия, боли в суставах или выпадение волос.