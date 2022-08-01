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2 часа назад

Какие осложнения после COVID-19 встречаются чаще всего

СОВА

Отрицательный тест после COVID-19 не означает, что организм полностью здоров и восстановился.

Какие осложнения после COVID-19 встречаются чаще всего
Фото: СОВАСОВА

Медики пояснили, что выявить осложнения после перенесённого коронавируса помогает диспансеризация.

Чаще всего у людей встречаются болезни органов дыхания, сердца и сосудов, нервной системы. Также нередко начинаются проблемы с психологическим здоровьем. Наблюдается депрессия, повышенная тревожность и нарушения сна. Выявляются и общие нарушения организма - такие, как анемия, боли в суставах или выпадение волос.

Россиянам напоминают, что сотрудники организаций при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохранением среднего заработка, пишет "РГ".

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