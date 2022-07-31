Иммунолог допустил усиление патогенности COVID-19

«Если мы понимаем, что заразность будет нарастать уже слабыми темпами, вирус будет подстраиваться к иммунитету, то патогенность может скакнуть вверх. Есть косвенные данные, что подлинии „Омикрона“ — BA.5 и „Кентавр“ более патогенные, чем BA.1 и BA.2», — сказал Николай Крючков.