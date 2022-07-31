Иммунолог допустил усиление патогенности COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о признаках большей патогенности новых подлиний штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и «Кентавр». Об этом сообщат URA.RU.
«Если мы понимаем, что заразность будет нарастать уже слабыми темпами, вирус будет подстраиваться к иммунитету, то патогенность может скакнуть вверх. Есть косвенные данные, что подлинии „Омикрона“ — BA.5 и „Кентавр“ более патогенные, чем BA.1 и BA.2», — сказал Николай Крючков.
По словам специалиста, более патогенный вариант COVID-19 может появится в самый неожиданный момент, именно в таком колебании патогенности в новых доминирующих линиях кроется главная опасность.