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2 часа назад

Иммунолог допустил усиление патогенности COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о признаках большей патогенности новых подлиний штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и «Кентавр». Об этом сообщат URA.RU.

Иммунолог допустил усиление патогенности COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если мы понимаем, что заразность будет нарастать уже слабыми темпами, вирус будет подстраиваться к иммунитету, то патогенность может скакнуть вверх. Есть косвенные данные, что подлинии „Омикрона“ — BA.5 и „Кентавр“ более патогенные, чем BA.1 и BA.2», — сказал Николай Крючков.

По словам специалиста, более патогенный вариант COVID-19 может появится в самый неожиданный момент, именно в таком колебании патогенности в новых доминирующих линиях кроется главная опасность.

Коронавирус,Николай Крючков,
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