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9 минут назад

Вирусолог посоветовала россиянам вакцинироваться от COVID-19

Вести Подмосковья

Последнее время в коронавирусной статистике России наблюдаются скачки вверх. Количество выявленных за сутки случаев снова начало расти. В связи с подъемом заболеваемости врачи советуют сделать прививку против COVID-19 или пройти ревакцинацию. Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова дала рекомендации, как обезопасить себя от инфицирования. Об этом сообщает RT.

Врач советует россиянам вакцинироваться от COVID-19
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Коллективный иммунитет в России снизился до 10,7%. Специалист предполагает, что в осенние месяцы вероятен очередной всплеск заболеваемости коронавирусом.

«Надо привыкать к тому, что, скорее всего, COVID-19 станет сезонным респираторным заболеванием. Вакцинация остается единственным эффективным средством в борьбе с ним. Альтернативы нет», - отметила Ольга Карпова в беседе с журналистами.

Согласно вчерашним статистическим данным, за предыдущие сутки в Московской области выявили 1 328 новых случаев заражения коронавирусом. Это был самый высокий показатель за июль. Посмотрим, какой ситуация окажется в субботу и воскресенье.

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