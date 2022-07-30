Врач советует россиянам вакцинироваться от COVID-19

Последнее время в коронавирусной статистике России наблюдаются скачки вверх. Количество выявленных за сутки случаев снова начало расти. В связи с подъемом заболеваемости врачи советуют сделать прививку против COVID-19 или пройти ревакцинацию. Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова дала рекомендации, как обезопасить себя от инфицирования. Об этом сообщает RT.