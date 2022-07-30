Врач рассказал о новой волне коронавируса в РФ

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет наблюдать в середине - конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков, а также осенью после начала учебного года. Таким мнением поделился с ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Он добавил, что рост заболеваемости может быть связан еще с тем, что влажность воздуха будет способствовать сохранению длительности нахождения вируса в окружающей среде. Врач-инфекционист отметил, пока нельзя утверждать, что вирус стал опасней и ситуация с ростом заболеваемости в РФ имеет катастрофический характер.

Ранее представители частных лабораторий рассказали о росте в несколько раз доли положительных тестов на COVID-19 в июле. По словам главврача клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, о новой волне коронавируса можно говорить при инфицировании 10% населения.