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1 час назад

Врач рассказал, когда возможен рост заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва24иещё 1

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет наблюдать в середине - конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков, а также осенью после начала учебного года. Таким мнением поделился с ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Врач рассказал о новой волне коронавируса в РФ
Фото: m24.rum24.ru

Он добавил, что рост заболеваемости может быть связан еще с тем, что влажность воздуха будет способствовать сохранению длительности нахождения вируса в окружающей среде. Врач-инфекционист отметил, пока нельзя утверждать, что вирус стал опасней и ситуация с ростом заболеваемости в РФ имеет катастрофический характер.

Ранее представители частных лабораторий рассказали о росте в несколько раз доли положительных тестов на COVID-19 в июле. По словам главврача клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, о новой волне коронавируса можно говорить при инфицировании 10% населения.

При этом в Москве и Подмосковье в конце прошлой недели фиксировалось увеличение суточного процента положительных тестов на COVID-19 до 9%. В свою очередь, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Оксана Гизингер отметила рост в три роза доли положительных результатов тестирования в России в первой половине июля по сравнению со второй половиной июня, в то время как спрос на диагностику среди физлиц вырос на 10% по итогам последних двух недель.

Коронавирус,Андрей Поздняков,Евгений Тимаков,
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