Названо условие для возвращения коронавирусных мер

Коронавирусные ограничительные меры могут вернуть в России при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19. Такое условие назвали в Роспотребнадзоре, комментарий приводится на сайте службы.

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В российских регионах в настоящее время наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом, пояснили в Роспотребнадзоре.

«Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора»,

— говорится в сообщении.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений на федеральном уровне из-за роста заболеваемости и распространения более заразных подвариантов штамма «омикрон» нет.