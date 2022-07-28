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29 минут назад

Назван способ отличить коронавирус от летних инфекций

Lenta.ruиещё 7

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с радио Sputnik назвал способ отличить коронавирус от летних инфекций.

Назван способ отличить коронавирус от летних инфекций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов.

«Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция»,

— сообщил он.

Специалист добавил, что если к этим симптомам добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, человек заразился омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. В этом случае следует сдать ПЦР-тест.

Коронавирус,Евгений Тимаков,
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