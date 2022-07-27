Раскрыты особенности влияния "Кентавра" на организм пожилых

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что у пожилых людей заболевание новым вариантом коронавируса "Кентавр" может проходить с обострением уже имеющихся проблем со здоровьем.

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27 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России было выявлено семь случаев инфицирования этой мутацией. Вместе с тем в ведомстве полагают, что снова вводить на федеральном уровне антиковидные меры нет необходимости. Однако уязвимым к COVID-19 группам населения рекомендуется носить маски и проходить раз в полгода ревакцинацию.

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Алексей Водовозов отметил, что пожилые люди находятся в группе риска не только по заражению коронавирусом, но и по любым другим инфекционным заболеваниям. Это связанно с тем, что с возрастом организм изнашивается и появляются хронические недуги.

У людей где-то после 50 лет "истекает гарантийный срок", я бы сказал так, который отпущен природой. И постепенно начинает сыпаться одна система за другой. Одной из первых выходит из строя как раз иммунная система,

– Алексей Водовозов, врач-терапевт.

Антитела у этих людей будут вырабатываться в меньшей степени, и Т-лимфоциты, которые убивают зараженные клетки, уже не так резво их распознают. Кроме того, люди в пожилом возрасте обычно обзаводятся целым букетом хронических заболеваний,

– говорит эксперт.

Специалист отмечает, что новый вариант коронавируса легко спутать с ОРВИ. Однако у COVID-19 есть особенности, по которым можно заподозрить заражение именно этой инфекцией – это сильная слабость и ночная потливость. Тем не менее лучше не ставить себе диагноз только по симптомам, а сделать тест, говорит терапевт.

По словам Алексея Водовозова, признаки заражения "Кентавром" у пожилых людей будут такими же, как и у других возрастных категорий. Но во время коронавируса у них могут обостряться уже имеющиеся заболевания.

Заболевание будет течь с обострениями имеющихся хронических проблем. Например, может подниматься артериальное давление, даже несмотря на то что оно вроде как контролировалось до этого препаратами. Не исключено, что потребуется корректировка дозы со стороны врача,

– Алексей Водовозов, врач-терапевт.