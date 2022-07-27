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2 часа назад

Более девяти тысяч заболевших COVID выявили в РФ впервые за три месяца

Мария Иглина

В России впервые за три месяца выявлено более 9 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, пишет ТАСС.

Более девяти тысяч заболевших COVID выявили в РФ впервые за три месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, выявлено 9 027 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такое количество зарегистрировано впервые с 22 апреля. При этом днем ранее было выявлено 6 183 заболевших.

Умерло за сутки 36 человек, тогда как днем ранее таковых было 47. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 5 115, госпитализировано было 1 628 заболевших. Количество госпитализаций уменьшилось в 48 регионах и увеличилось в 34. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 18 554 036 случаев заражения.

В Москве выявлено 3 673 случая заражения, это максимум с 26 февраля. В Санкт-Петербурге выявили 946 случаев, в Подмосковье — 596.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила рост числа заболевших коронавируса в России. По ее словам, это связано с приходом новых вариантов «омикрона». Она подчеркнула, что используемые в России тесты могут обнаруживать все новые подвиды омикрон-штамма.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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