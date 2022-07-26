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55 минут назад

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски некоторым категориям граждан

Vse42.ru

В Роспотребнадзоре порекомендовали некоторым категориям россиян продолжать носить маски в публичных местах.

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски некоторым категориям граждан
Фото: VSE42.RuVSE42.Ru

Как объяснили в пресс-службе ведомства, в условиях роста зафиксированных случаев заражения ковидом, вызванного распространением новых подвариантов омикрон-штамма, рекомендация по ношению масок сохраняется для уязвимых категорий граждан в общественных местах.

Помимо этого, сохраняется и рекомендация по использованию антисептических средств, отметили в Роспотребнадзоре.

Добавим, во вторник, 26 июля, сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Кузбассе достигла месячного максимума, тогда как рост инфицированных фиксируется уже три дня подряд. Найти больше материалов по теме вы сможете в специальном разделе на VSE42.Ru.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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