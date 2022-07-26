Найдено эффективное средство лечения тяжелой формы COVID-19

Согласно новому исследованию, проведенному UTHealth Houston и другими учреждениями многих стран мира, противовоспалительные препараты могут лечить воспалительные процессы и повреждения головного мозга у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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В ходе исследования 24 пациента с тяжелой формой COVID-19, находившиеся на лечении в пяти клинических центрах США, были выбраны случайным образом для получения однократной внутривенной дозы плацебо или OP-101 в дозах 2, 4 или 8 мг/кг. Все пациенты получали стандартную медицинскую помощь, включая кортикостероиды.

«OP-101 – это новая нанотерапевтический препарат, который направлен на первичные иммунные клетки в головном мозге», – сказал автор исследования Гусдон. «Препарат безопасен и безвреден, и мы были рады иметь возможность предложить эту терапию тяжелобольным пациентам в Мемориальной больнице Германа»,

– добавил он.

Гипервоспаление, вызванное коронавирусом, является основной причиной тяжести заболевания при COVID-19. Было обнаружено, что OP-101 лучше, чем плацебо, снижает воспалительный процесс.

Кроме того, риск искусственной вентиляции легких или смерти через 30 или 60 дней после лечения составил 71% для пациентов, получавших плацебо, и только 18% для пациентов, получивших при лечении OP-101. Через 60 дней после лечения выжили 3 из 7 пациентов, получавших плацебо, и 14 из 17 пациентов, получавших ОР-101.

Данные показывают, что ОР-101 хорошо переносился пациентами в критическом состоянии и может служить эффективным средством лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.