Россияне снова вспомнили о масках из-за новых штаммов COVID-19

В России растет число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за неделю рост заболеваемости составил почти 50%. Это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма «омикрон» — «ниндзя» и «Кентавр».

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Из-за роста заболеваемости Министерство здравоохранения уже ввело рекомендации пациентам и медикам по ношению масок. Пока речь идет только об учреждениях здравоохранения.