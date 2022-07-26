Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
56 минут назад

Россияне снова вспомнили о масках из-за штаммов «Кентавр» и «ниндзя»

runews24.ru

В России растет число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за неделю рост заболеваемости составил почти 50%. Это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма «омикрон» — «ниндзя» и «Кентавр».

Россияне снова вспомнили о масках из-за новых штаммов COVID-19
Фото: runews24.rurunews24.ru

Из-за роста заболеваемости Министерство здравоохранения уже ввело рекомендации пациентам и медикам по ношению масок. Пока речь идет только об учреждениях здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что масочный режим в закрытых помещениях может быть оправдан для людей из группы риска. Для остальных маска как средство массовой профилактики будет бесполезна, пишет «КоммерсантЪ».

Коронавирус,Коммерсант,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители