Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
27 минут назад

Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды

Lenta.ru

Самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отличить простуду от коронавируса?

В России за последние сутки выявили 6 571 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 538 826. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Если у вас идет простудное заболевание, вам нужно обратиться туда, где сделают анализ разной степени реакции или антигенный тест, который сейчас делают за минуты. Тогда все станет ясно. Какого-то клинического признака, который четко отличит коронавирусную инфекцию от другой инфекции — такого нет»,

— напомнил Альтштейн.

Новые штаммы

Вирусолог также отметил, что новые штаммы коронавирусной инфекции протекают большей частью легко, однако небольшой процент летальности остается.

«Скорее всего, у активного человека коронавирусная инфекция будет протекать большей частью легко. Однако человек должен помнить, что в семье могут быть пожилые родственники или хронические больные, которые получат эту инфекцию. А это будет плохо. Поэтому очень желательно сразу провериться и не думать, что это простуда»,

— заявил профессор.

0,5 процента летальность от новых штаммов

Анатолий Альтштейн убежден, что в России началась новая волна коронавируса, пик которой произойдет к осени.

«По опыту стран, которые были охвачены волной вируса BA.5 (вариант омикрона), он достаточно заразный. В некоторых странах он дает даже выше заболеваемость, чем от BA.1 (исходный вариант омикрона). Сейчас волна идет по всему миру, где-то она уже даже пошла на спад. Можно определить, что в России приблизительно месяц нарастание будет подниматься до пика»,

— заключил вирусолог.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители