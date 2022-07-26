Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды

Самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
В России за последние сутки выявили 6 571 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 538 826. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
«Если у вас идет простудное заболевание, вам нужно обратиться туда, где сделают анализ разной степени реакции или антигенный тест, который сейчас делают за минуты. Тогда все станет ясно. Какого-то клинического признака, который четко отличит коронавирусную инфекцию от другой инфекции — такого нет»,
— напомнил Альтштейн.
Вирусолог также отметил, что новые штаммы коронавирусной инфекции протекают большей частью легко, однако небольшой процент летальности остается.
«Скорее всего, у активного человека коронавирусная инфекция будет протекать большей частью легко. Однако человек должен помнить, что в семье могут быть пожилые родственники или хронические больные, которые получат эту инфекцию. А это будет плохо. Поэтому очень желательно сразу провериться и не думать, что это простуда»,
— заявил профессор.
Анатолий Альтштейн убежден, что в России началась новая волна коронавируса, пик которой произойдет к осени.
«По опыту стран, которые были охвачены волной вируса BA.5 (вариант омикрона), он достаточно заразный. В некоторых странах он дает даже выше заболеваемость, чем от BA.1 (исходный вариант омикрона). Сейчас волна идет по всему миру, где-то она уже даже пошла на спад. Можно определить, что в России приблизительно месяц нарастание будет подниматься до пика»,
— заключил вирусолог.