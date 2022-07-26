Назван способ отличить новый штамм коронавируса от простуды

«Скорее всего, у активного человека коронавирусная инфекция будет протекать большей частью легко. Однако человек должен помнить, что в семье могут быть пожилые родственники или хронические больные, которые получат эту инфекцию. А это будет плохо. Поэтому очень желательно сразу провериться и не думать, что это простуда»,