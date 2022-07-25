Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Да, нынешние цифры заболеваемости не идут ни в какое сравнение с зимними рекордами, когда омикрон впервые пожаловал в столицу. И все же избежать новой вспышки вряд ли удастся. Первые пойманные в лабораториях «кентавры» — лишь верхушка айсберга. Только за неделю заболеваемость в Москве выросла вдвое. Вот-вот подтянутся и регионы. Потому что по своим характеристикам «кентавр» схож с вирусом кори — один больной способен заразить до 12–14 человек. Эту его почти уникальную способность обеспечили мутации, позволившие обходить любой иммунитет — как появившийся в результате болезни, так и послепрививочный.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Другое дело, что «кентавр», похоже, не столь опасен, как его предки. По крайней мере, рост заболеваемости пока не ведет к соответствующему увеличению числа госпитализаций. Болезнь протекает в виде банального ОРВИ, с характерным насморком и болью в горле, не вызывая опасных осложнений. Так, может, правы те, кто не планирует делать очередную прививку?

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Ответить на этот вопрос очень трудно. Тем более что совсем не осталось людей, еще ни разу не встретившихся с вирусом. Одни переболели, другие вакцинировались, третьи, привившись, перенесли инфекцию в легкой форме. В результате иммунная система подготовлена к вторжению опасного возбудителя. И врачи не знают наверняка, действительно ли новые штаммы омикрона столь безобидны или это наш натренированный иммунитет не дает им развернуться во всей красе.

Пока эволюция омикрона идет по благоприятному пути: увеличению способности к заражению и снижению тяжести заболевания. Но никто не поручится, что очередная мутация не приведет к появлению какого-нибудь «кентавра 2.0», вызывающего тяжелую форму ковида. В этом случае спасет только заранее сделанная ревакцинация. Ведь достоверно установлено, что свежая прививка значительно — на порядок! — повышает шансы перенести инфекцию легко, без осложнений. Именно поэтому мы каждую осень вакцинируемся от гриппа.

Тут можно возразить: состав вакцины от гриппа корректируют каждый год, в зависимости от актуальных штаммов вируса. Почему же до сих пор не обновят вакцины от ковида? Сколько штаммов уже сменилось, а вакцина до сих пор нацелена на «дикий» уханьский вирус. Некоторые западные производители через несколько месяцев обещают выпустить на рынок обновленные препараты, защищающие как от старых, так и от новых штаммов. Разработчики нашего «Спутника» тоже не сидят сложа руки.

Но надо сказать, что обновление вакцин не только сложно технически и очень дорого, но и не гарантирует результата. Наша иммунная память очень консервативна и порой просто игнорирует изменения возбудителя. И на введение обновленной вакцины может ответить выработкой антител к старому варианту вируса, с которым встречалась раньше.