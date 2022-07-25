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3 часа назад

Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке в пандемию

Москва24иещё 1

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала в период распространения коронавируса обязательно иметь в аптечке жаропонижающие препараты, а также средства для промывания носа и полоскания горла.

Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке в пандемию
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Действительно, сейчас наметилось повышение заболеваемости респираторными инфекциями. И они (пока, по крайней мере) могут протекать достаточно легко. Поэтому, наверное, какие-то антибиотики и противовирусные препараты не потребуются", – говорит специалист.

По словам Романенко, в "пандемийной" аптечке обязательно должны присутствовать жаропонижающие, лучше всего подойдут препараты на основе парацетамола. Если вы чувствуете какие-то симптомы недомогания, першение в горле, насморк, то в первые сутки нужно попытаться смыть вирусы со слизистой. Для этой цели подойдут средства для полоскания и промывания носа, которые должны быть в аптечке всегда, пояснила врач.

"Нос нужно промывать, горло – полоскать, потому что это входные ворота для любой вирусной инфекции. Это могут быть какие-то антисептические растворы, и даже обычный физраствор также подойдет", – добавляет Романенко.

Коронавирус,
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