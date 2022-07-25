Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке в пандемию

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала в период распространения коронавируса обязательно иметь в аптечке жаропонижающие препараты, а также средства для промывания носа и полоскания горла.

"Действительно, сейчас наметилось повышение заболеваемости респираторными инфекциями. И они (пока, по крайней мере) могут протекать достаточно легко. Поэтому, наверное, какие-то антибиотики и противовирусные препараты не потребуются", – говорит специалист.

По словам Романенко, в "пандемийной" аптечке обязательно должны присутствовать жаропонижающие, лучше всего подойдут препараты на основе парацетамола. Если вы чувствуете какие-то симптомы недомогания, першение в горле, насморк, то в первые сутки нужно попытаться смыть вирусы со слизистой. Для этой цели подойдут средства для полоскания и промывания носа, которые должны быть в аптечке всегда, пояснила врач.