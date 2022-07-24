Насколько опасен «кентавр» и нужно ли прививаться

COVID-19 вновь активно распространяется в России. «ФедералПресс» поговорил с молекулярным биологом, доктором биологических наук, академиком РАН Сергеем Нетесовым, чтобы узнать, нужно ли людям проходить повторную вакцинацию и опасен ли недавно появившийся вариант «кентавр».
«Невозможно сейчас точно сказать для всех, кому нужно ставить прививки, потому что машины времени не существует и в данный момент мы не можем сказать, как и какие еще будут появляться варианты. Все зависит от того, какой у человека иммунитет, какие тяжелые хронические заболевания имеются. Также большую роль играет возраст: например, если человеку больше 60 лет, то прививку рекомендуется раз в 6 месяцев ставить», – говорит Сергей Нетесов.
Диванные вирусологи гадают, будет ли SARS-CoV2 вызывать сезонную ОРВИ. На самом деле, утверждает академик, стать сезонным может не сам исходный SARS-CоV-19, а его субвариант: судя по всему, производный от варианта «омикрон», который сам по себе намного менее летален вариантов «альфа» и «дельта», сообщает специалист. Также в последние несколько дней людей встряхнула новость о появлении в России нового субварианта варианта омикрон- коронавируса BA.2.75 («кентавр»), о котором ученые пока не спешат делать выводы.
«Это новый субвариант, который называется ВА.2.75, именно его теперь и стали называть «кентавр». Он сильно отличается от «альфы», «дельты» и «омикрона». Сказать, насколько он опасен, нельзя – термин «опасный» является эмоциональным, а не научным, но летальность у него меньше раз в 10, чем у исходного уханьского варианта. Тем не менее самостоятельно дома отличить зараженного им человека от больного обычным ОРВИ нельзя, да даже и врач не сможет сделать это. Понять, чем человек болен, можно только после лабораторных исследований», – сообщил профессор Нетесов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Роспотребнадзор стал напоминать гражданам о ношении масок из-за активности «кентавра». Врачи рекомендуют соблюдать базовые правила гигиены, особенно людям пожилого возраста.