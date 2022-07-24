Насколько опасен «кентавр» и нужно ли прививаться

«Это новый субвариант, который называется ВА.2.75, именно его теперь и стали называть «кентавр». Он сильно отличается от «альфы», «дельты» и «омикрона». Сказать, насколько он опасен, нельзя – термин «опасный» является эмоциональным, а не научным, но летальность у него меньше раз в 10, чем у исходного уханьского варианта. Тем не менее самостоятельно дома отличить зараженного им человека от больного обычным ОРВИ нельзя, да даже и врач не сможет сделать это. Понять, чем человек болен, можно только после лабораторных исследований», – сообщил профессор Нетесов.