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34 минуты назад

В Роспотребнадзоре не исключили возвращение антиковидных мер

Газета.Ru

В России в настоящий момент прослеживается рост заболеваемости COVID-19, на фоне чего антиковидные ограничения могут снова начать действовать. Об этом заявили представители Роспотребнадзора на официальном сайте.

В Роспотребнадзоре не исключили возвращение антиковидных мер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", - пояснили в надзорном ведомстве.

По информации пресс-службы, вся актуальная информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией будет по-прежнему публиковаться оперштабом. В феврале стало известно, что в России снимут часть ограничений для посетителей театров, музеев и кафе.

В каждом из регионов России действовали разные ограничения, связанные с посещением общественных мест. Также врач Светлана Божко информировала, что больной штаммом "кентавр" может заразить до 16 человек.

Коронавирус,Светлана Божко,Роспотребнадзор,
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