Иммунолог Жемчугов: пандемия COVID-19 закончится из-за «кентавра»

«Новый распространяющийся вариант „кентавр“ более заразный. Вирус быстро „проиммунизирует“ население. И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть», — заявил Жемчугов в интервью РИА «Новости».

Новый подвид «Омикрона» BA.2.75 Centaurus («Кентавр») выявили в Индии в мае этого года, сообщает сайт MK.RU. Затем случаи заражения появились в десятках других стран. В ВОЗ охарактеризовали этот вариант, как «вызывающий беспокойство». Он является более заразным, по сравнению с предыдущими мутациями COVID-19, заявлял URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. На прошлой неделе в России выявили пять случаев заражения «кентавром», передает «Ридус». Среди симптомов боль в горле, головная боль, насморк, кашель и осиплость голоса, передает «Федеральное агентство новостей».