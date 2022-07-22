Врач назвала лучшее время для вакцинации против COVID-19

В Москве обнаружен новый подвид штамма «омикрон» (BA.2.75, «кентавр») с высокой степенью заразности. Чтобы не заболеть, стоит уже сейчас вакцинироваться или ревакцинироваться. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился за неделю, достигнув уровня в 12,3%, следует из статистики портала стопкоронавирус.рф. За последние сутки в РФ было зафиксировано 6659 случаев заражения.

По словам врача, если люди не хотят возвращаться к недавно отмененным антиковидным ограничениям и желают быть уверенными в завтрашнем дне, следует уже сегодня позаботиться о своем здоровье. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, подчеркнула Малиновская.

«Мир 24» со ссылкой на Гидрометцентр передает, что с субботы, 23 июля, в Москве из-за жары начнет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.