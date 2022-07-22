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1 час назад

Врач назвала лучшее время для вакцинации против COVID-19

Парламентская газета

В Москве обнаружен новый подвид штамма «омикрон» (BA.2.75, «кентавр») с высокой степенью заразности. Чтобы не заболеть, стоит уже сейчас вакцинироваться или ревакцинироваться. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.

Врач назвала лучшее время для вакцинации против COVID-19
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился за неделю, достигнув уровня в 12,3%, следует из статистики портала стопкоронавирус.рф. За последние сутки в РФ было зафиксировано 6659 случаев заражения.

По словам врача, если люди не хотят возвращаться к недавно отмененным антиковидным ограничениям и желают быть уверенными в завтрашнем дне, следует уже сегодня позаботиться о своем здоровье. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, подчеркнула Малиновская.

«Мир 24» со ссылкой на Гидрометцентр передает, что с субботы, 23 июля, в Москве из-за жары начнет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус выразил мнение, что серьезность и опасность нового варианта «омикрона» как для граждан, так и для врачей остается прежней, потому так важно обезопасить себя и близких.

Коронавирус,Андрей Продеус,Светлана Малиновская,
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