Невролог рассказал, какие опасности для мозга несет СOVID-19

В России вновь растет заболеваемость СOVID-19. Вирус поражает не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт, сердце и даже центральную нервную систему. 22 июля отмечается День мозга, учрежденный Всемирной федерацией неврологии. Накануне даты первый заместитель генерального директора Федерального центра мозга и нейрохирургии России, профессор Михаил Мартынов рассказал «Парламентской газете», чем коронавирус может навредить головному мозгу.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

- Михаил Юрьевич, как ковид может повредить головной мозг?

Видео дня

- Когда пандемия начиналась, считалось, что это заболевание, которое поражает только легкие, но вскоре выяснилось, что это не так. Сегодня доказано, что основное поражение головного мозга идет через поражение эндотелия сосудистого русла — системы микроциркуляции.

Развивается дисфункция внутренней поверхности сосудов — эндотелия. Она способствует нарушению свертываемости крови, что увеличивает риск тромбоза и локальной воспалительной реакции. Такой анамнез может приводить к различным поражениям: сосудистым, воспалительным, аутоиммунным и другим.

- Как правильно проводить диагностику заболеваний головного мозга?

- Нужно немедленно обращаться к врачу при возникновении симптомов, которые указывают на поражение нервной системы. Стоит пройти клинический осмотр и обследования. Последние могут быть самыми разными: лабораторные и нейрофизиологические методы, МРТ, КТ и так далее.

- Какие болезни головного мозга чаще всего встречаются в России?

- Это сосудистые заболевания головного мозга. В России ежегодно регистрируют около 450 тысяч новых случаев. Это медицинская и социальная проблема, так как большинство пациентов впоследствии становятся инвалидами.

Другая группа заболеваний, частота которых увеличивается из-за повышения продолжительности жизни и старения населения, — это когнитивные нарушения, включая деменцию. К их развитию чаще всего приводят болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция.

Третья группа — заболевания системы регулирования и координации движения, болезнь Паркинсона. Ее частота выявления тоже увеличивается.

Стоит отметить и демиелинизирующие заболевания, при которых повреждаются нейроны, например рассеянный склероз.

- Кто находится в группе риска?

- Если речь идет о церебральных инсультах, то в группе риска люди, у которых высокое артериальное давление, избыточный вес, нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет, нарушения сердечного ритма и другие.

В развитии когнитивных нарушений сосудистые факторы могут играть значимую роль. Особое внимание уделяется изменениям в системе гемостаза: он отвечает за сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и за растворение тромбов. Изменения могут влиять на развитие и прогрессирование болезни Альцгеймера.

Чем человек старше, тем больше шансов возникновения дегенерации или сосудистого поражения нервной системы.

- Говорят, головные боли — предвестники заболеваний мозга, так ли это?

- Головная боль — это симптом, чаще всего это проявление мигрени или напряжения. Частота последнего растет из-за образа жизни: избыточная работа за компьютером, нагрузка на глаза, хронический стресс и перенапряжение. Реже боли могут говорить о поражении мозга, например опухоли. При наличии упорных и долгих головных болей нужно обратиться к врачу.

- Какие существуют способы профилактики таких заболеваний?