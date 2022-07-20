Врач рассказал об опасных особенностях штамма «кентавр»

«Это естественное развитие коронавируса в популяции человека, когда уходят высоко патогенные штаммы. И приходят штаммы с очень быстрой передачей от человека к человеку. Предыдущие подвиды вытеснил «омикрон», настала эра «омикрона». Все вирусы этой группы соревнуются друг с другом в своей заразности. Но при этом они стали менее патогенными и в меньшей степени поражают легкие, а в большей степени верхние дыхательные пути. По типу ангины, по типу ОРВИ. Так происходит эволюция большинства вирусов. Им не выгодно убивать своих носителей. Они стремятся к повышению способности передаваться от человека к человеку для того, чтобы сохраниться в популяции»,