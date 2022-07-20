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2 часа назад

Врач рассказал об опасных особенностях подвида COVID-19 «кентавр»

Мир24иещё 1

В России выявлены первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса ВА.2.75 «кентавр». Заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что новый штамм по скорости передачи от человека к человеку близок к одной из самых заразных инфекций – кори.

Врач рассказал об опасных особенностях штамма «кентавр»
Фото: Мир24Мир24

Индекс распространения подвида «омикрона» ВА.2.75 составляет 12, в то время как у кори он 14. Но при этом его опасность для человека намного ниже, чем у предыдущих штаммов.

«Это естественное развитие коронавируса в популяции человека, когда уходят высоко патогенные штаммы. И приходят штаммы с очень быстрой передачей от человека к человеку. Предыдущие подвиды вытеснил «омикрон», настала эра «омикрона». Все вирусы этой группы соревнуются друг с другом в своей заразности. Но при этом они стали менее патогенными и в меньшей степени поражают легкие, а в большей степени верхние дыхательные пути. По типу ангины, по типу ОРВИ. Так происходит эволюция большинства вирусов. Им не выгодно убивать своих носителей. Они стремятся к повышению способности передаваться от человека к человеку для того, чтобы сохраниться в популяции»,

– рассказал эксперт.

Отличить «кентавр» от предшественников по симптомам будет непросто. Врач сообщил, что, возможно, это будут сильные боли в горле и боли в животе. Так же, как и другие виды «омикрона», «кентавр» может обходить имеющиеся в организме антитела.

Тем не менее, у ученых пока нет данных о том, как будет распространяться заболеваемость среди вакцинированных людей. Поэтому эксперт рекомендует продолжать ревакцинацию и не исключает, что вакцина будет доработана.

Коронавирус,Управделами Президента,
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