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1 час назад

Иммунолог рассказал, где проще всего заразиться COVID-19

Москва24

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что чаще всего заразиться коронавирусом можно в транспорте, фитнес-клубах, торговых центрах и других общественных местах.

Иммунолог рассказал, где проще всего заразиться COVID-19
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ранее в России выявили первые случаи заражения подвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса, который получил название "Кентавр" (BA.2.75). Забор материала с таким видом вируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

По словам эксперта, наибольшая вероятность заразиться коронавирусом существует в закрытых помещениях с большим скоплением людей. "В первую очередь это любой транспорт. Далее это магазины, торговые центры. Это могут быть учреждения и организации, где ведется прием посетителей", – отметил специалист.

"В принципе, опасность представляют и фитнес-клубы. В основном это раздевалки, где люди находятся рядом друг с другом",

– Владимир Болибок.

Кроме того, подхватить вирус можно и на отдыхе, подчеркивает специалист. "Это транспорт и другие общественные места – те же рестораны, кафе", – говорит иммунолог.

Чтобы обезопасить себя, в общественных местах специалист советует носить медицинскую маску.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что симптомы заражения новым подвариантом "Кентавр" схожи с другими подвидами "Омикрон"-штамма. Специалист отметил, что течение чем-то похоже на ОРВИ, однако у заболевших может наблюдаться сильно выраженная слабость и мощная потливость, характерная и для других штаммов коронавируса.

Коронавирус,Владимир Болибок,Алексей Водовозов,
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