Недельная заболеваемость ковидом в РФ выросла на 30%

Заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю выросла на 30%, сообщили в оперштабе. Новый пик ковида, возможно, придется на конец лета, предполагает ряд эпидемиологов.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Сергей Киселев/АГН «Москва»

С 1 июля Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, но обещал вернуть их «при ухудшении обстановки». И она ухудшается. Хотя тестирование — на низком уровне. В поликлинике сделать тест можно только через врача. А в аптеках ассортимент стал гораздо скромнее, чем был в разгар пандемии: максимум одна разновидность, показал опрос Business FM.

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На прошлой неделе тест на ковид в аптеке купил главный редактор радиостанции Илья Копелевич. Он заболел, сам протестировался, но решил все-таки вызвать врача из госполиклиники. Ему предложили только аудиоконсультацию, и то некоторые важные вопросы так и не задали:

Илья Копелевич главный редактор Business FM «В ходе, так сказать, общения, что на линии 122, что потом спустя много часов в результате выделенной мне аудиоконсультации ни один, хотя второй раз это вроде был врач, ни она, ни раньше не спросили, первое: первый ли раз я болею, второе: привит ли я. Мне кажется, эти вопросы более чем актуальны. Я во всяком случае знаю уже несколько человек, которые сейчас болеют, будучи привитыми и переболевшими. Но болеют сравнительно легко, но почему-то в методичку городской медицины эти вопросы не входят».

То есть статистики, как теперь болеют привитые, похоже, не ведется. Что касается самих пунктов вакцинации, их стало меньше. Закрыты вакцинодромы в «Депо», в Гостином дворе. Нет возможности привиться в павильонах «Здоровая Москва». Остался прививочный пункт в ГУМе. Как Business FM сообщили в Депздраве, он все еще работает с 10 утра до 9 вечера. Сотрудники радиостанции, прописанные в разных районах, проверили, в какие пункты вакцинации они могли бы записаться. Сайт Mos.ru всем выдает одни и те же десять вариантов в поликлиниках в разных округах города. Большинство временных слотов свободны. По подростковой вакцинации — та же картина. Плюс ведутся исследования препарата для детей от шести до 11 лет.

Во многих частных клиниках тоже осталась услуга вакцинации, стоимость в среднем варьируется от 2 до 3 тысяч. Слотов для записи также хоть отбавляй.

Что касается тех, кто болеет прямо сейчас как в России, так и за рубежом, то нынешние штаммы у большинства пациентов вызывают достаточно легкое течение заболевания. В Европе и в Израиле люди если болеют, то чаще всего лечатся на дому. Впрочем, в этих странах и уровень вакцинации был выше, чем в России. В России сейчас болеют в том числе привитые.

А что происходит в московских и подмосковных больницах? Нет ли необходимости снова перепрофилировать под ковид какие-то отделения? Получить комментарии от врачей Business FM в понедельник не удалось. Кто-то из опрошенных нами докторов уже давно не работает с коронавирусными больными. Вот какие данные опубликовал на прошлой неделе оперштаб Москвы:

«Симптоматика, которая наблюдается при ВА.4 и ВА.5, схожа с ОРВИ, и в исключительно редких случаях вызывает воспаление легких. В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%. В Москве есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией и отработанные алгоритмы ведения пациентов. В поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены лишь на 40%, также в городе свободно 2/3 развернутого коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Отработаны механизмы оперативного развертывания дополнительных мощностей, что будет сделано при необходимости».