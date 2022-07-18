Эффективность «ЭпиВакКороны» оценили в два процента

Эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» против поражения легких при дельте и омикроне составила два процента. К такому выводу пришли ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), их исследование есть в распоряжении РБК.

Ученые установили, что для вакцинированных «Спутником V» и впоследствии «Спутником Лайт» уровень защиты от поражения легких составляет 71 процент, для привитых «Ковиваком» — 46 процентов.

Исследование проводилось в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года. Тогда ученые анализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус — зараженных направляли на компьютерную томографию легких. Всего в исследовании приняли участие 23 996 человек.

Пациенты с COVID-19 называли на КТ вакцину, которой они прививались, а также количество доз и даты их введения. В исследовании участие также принимали невакцинированные пациенты. Полностью привитыми считались люди, которым ввели вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до направления на КТ легких.

По итогам исследования выяснилось, что более чем из шести тысяч пациентов, которые были привиты двумя дозами «Спутника V», 3631 человек не получил повреждения легких, 3135 пациентов получили какое-либо повреждение легких и только 52 человека получили серьезное повреждение. В свою очередь, 104 привитых «ЭпиВакКороной» пациента не получили никакого повреждения легких, у 210 человек они были, еще у 5 медики диагностировали серьезные повреждения.