Симптомы, указывающие на «омикрон-кентавр»

Специалисты рассказали об особенностях протекания нового варианта коронавируса «омикрон-кентавр», который пришел в Россию. Новый вид COVID-19 привел к повышению заболеваемости в стране впервые с середины весны. При этом ученые считают, что серьезная вспышка может случиться уже в сентябре, когда люди начнут возвращаться из отпусков, сообщает PRIMPRESS.

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Как рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн, омикрон-штамм коронавируса BA.2.75, получивший название «кентавр» распространяется в России с июня. Из-за него заболеваемость уже повысилась впервые с весны, когда число новых случаев постоянно снижалось.

При этом специалисты отмечают, что новый штамм похож на все остальные варианты омикрона, но определенные отличия все-таки есть. И в этом как раз кроется хорошая новость. Потому что предварительно считается, что новый вариант дает меньшую летальность, чем другие.

А характерные симптомы для «кентавра» включают в себя повышенную температуру, общую слабость, боль в голове и мышцах, а также боли в животе. Пневмонии развиваются в этом случае гораздо реже. Чаще новый штамм поражает верхние дыхательные пути. А потери обоняния почти не наблюдается.