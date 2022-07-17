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1 час назад

Эксперт рассказал о влиянии на сон перенесенного коронавируса

Москва24

Перенесенный COVID-19 оказывает влияние на развитие бессонницы, заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

Эксперт рассказал о влиянии на сон коронавируса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Распространенность инсомнии, то есть бессонницы, увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида. Достигает 30% от общей популяции", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Врач добавил, что на хроническую бессонницу жалуются до 30% после выздоровления. В настоящее время эксперты прорабатывают решения данной проблемы.

Коронавирус,Александр Калинкин,МГУ,
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