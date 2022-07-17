Эксперт рассказал о влиянии на сон коронавируса

Перенесенный COVID-19 оказывает влияние на развитие бессонницы, заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.
"Распространенность инсомнии, то есть бессонницы, увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида. Достигает 30% от общей популяции", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Врач добавил, что на хроническую бессонницу жалуются до 30% после выздоровления. В настоящее время эксперты прорабатывают решения данной проблемы.