Врач рассказала о психических нарушениях после COVID

По словам врача, любой вирус, и в том числе сovid-19, затрагивает многие системы организма, в том числе центральную нервную систему: «Есть данные, что коронавирус может размножаться внутри нейронов. Это ведёт к воспалению тканей мозга, микроинсультам и лейкоэнцефалопатии - разрушению оболочки нейронов. Такие нарушения являются органическими повреждениями головного мозга и ведут к неврологическим осложнениям, составляющим первую группу постковидных психических нарушений.

Вторая группа - это психоэмоциональные изменения без органической патологии и анатомических нарушений. Они проявляются в виде подавленного настроения и тревоги в острой фазе интоксикации либо через несколько месяцев после выздоровления. Это депрессивные состояния, навязчивые мысли и действия, дисфории, панические атаки, тревожные расстройства. Механизм их возникновения не совсем ясен: болезнь прошла, физическое восстановление идёт благоприятно, а человека «накрывает» тревога, тоскливость, отчаяние, нежелание жить и даже параноидные, бредовые симптомы».

При этом, отмечает Светлана Волкова, есть ещё одна группа, которая сталкивается с проблемами – причём в неё входят те, кто коронавирусом не заразился: «На них подействовали социально-психологические и экономические факторы, связанные с covid-19: нестабильность и непредсказуемость, негативная информация, социальные ограничения. Сам факт вспышки пандемии уже влияет на психическое состояние людей. Возникают генерализованные тревожные расстройства, чувство одиночества, подавленность, апатия, страх перед будущим, раздражительность во второй половине дня, как проявления психологического дистресса. Было выявлено, что 50% людей, у кого в семье кто-то болел коронавирусом, страдают от симптомов депрессии».