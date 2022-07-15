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2 часа назад

Названы новые симптомы изменившегося COVID-19

Вести Подмосковья

Из-за активной мутации коронавируса, лихорадка или потеря обоняния больше не являются основными симптомами инфекции. Пациенты сталкиваются с абсолютно другой симптоматикой. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро рассказал изданию Sky News, на что необходимо обратить внимание, передает Федеральное агентство новостей.

Названы новые симптомы изменившегося COVID-19
Фото:  Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Так главными признаками заболевания теперь стали боль в горле, мигрень и заложенность носа.

«Этот вирус способен постоянно развиваться и изменяться. Причина, по которой мы получили увеличение, заключается в том, что он снова изменился и стал слишком умным для нас. Он может пробить нашу иммунную защиту и вот почему цифры растут», — отметил Дэвид Набарро.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии по состоянию на 14 июля составило более 559,5 млн.

Коронавирус,Дэвид Набарро,ВОЗ,
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