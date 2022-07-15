Названы новые симптомы изменившегося COVID-19

«Этот вирус способен постоянно развиваться и изменяться. Причина, по которой мы получили увеличение, заключается в том, что он снова изменился и стал слишком умным для нас. Он может пробить нашу иммунную защиту и вот почему цифры растут», — отметил Дэвид Набарро.