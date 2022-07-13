Инфекционист рассказала, кому следует продолжать носить маски

Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также беременным не стоит пренебрегать ношением маски в общественных местах. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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Ранее Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых помещениях из-за распространения в городе субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57%.

Мескина подчеркнула, что рекомендации врачей особенно актуальны для тех, кто в группе риска.

Для пациентов, которые имеют хронические заболевания, особенно онкологические, патологии, которые требуют иммуносупрессивной терапии, – для них разумно носить маску в закрытых многолюдных помещениях и транспорте. Сюда же нужно отнести лиц старше 65 лет, а особенно старше 85-ти, –Елена Мескина, врач-инфекционист.

"Инфекционист добавила, что рекомендации распространяются и на детей, особенно с хроническими заболеваниями. "Омикрон" стал чаще поражать детей. Поэтому в торговых центрах, поликлиниках, кинотеатрах, культурных мероприятиях им тоже стоит носить маски. Исключение – детские площадки на улице, там можно не надевать", – пояснила врач.

Меры предосторожности стоит соблюдать и беременным. "Одно дело – здоровая или привитая беременная женщина (особенно если она сделала прививку до зачатия). Но совсем другое дело – беременная с сопутствующими заболеваниями, без вакцинации. Это совершенно разные вещи. Таким обязательно нужно носить маску", – объяснила инфекционист.

Врач добавила, что сейчас каждому стоит проверить, когда была сделана последняя прививка от COVID-19. Если вакцинация была более года назад, то необходимо повторить процедуру.