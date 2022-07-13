Названа главная опасность нового штамма коронавируса

Заразен и очень опасен. Новый штамм коронавируса захватывает планету. Несколько случаев BA.2.75 – так называется новый подвид «омикрона» – выявили в Канаде. В народе эту разновидность заразы уже назвали «ниндзя», за стремительность распространения, переедет «МИР 24».

Фото: Мир24 Мир24

По словам специалистов, этот вариант вируса эффективнее преодолевает иммунитет человека. Так, один носитель может инфицировать до 12 человек. Это как минимум в два раза больше, чем предыдущие штаммы. «Ниндзя» уже проник в Австралию, Великобританию, Германию, Новую Зеландию и США.