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1 час назад

Названа главная опасность нового штамма коронавируса

Мир24

Заразен и очень опасен. Новый штамм коронавируса захватывает планету. Несколько случаев BA.2.75 – так называется новый подвид «омикрона» – выявили в Канаде. В народе эту разновидность заразы уже назвали «ниндзя», за стремительность распространения, переедет «МИР 24».

Названа главная опасность нового штамма коронавируса
Фото: Мир24Мир24

По словам специалистов, этот вариант вируса эффективнее преодолевает иммунитет человека. Так, один носитель может инфицировать до 12 человек. Это как минимум в два раза больше, чем предыдущие штаммы. «Ниндзя» уже проник в Австралию, Великобританию, Германию, Новую Зеландию и США.

Первая версия «омикрона» появилась этой зимой, и всего за два месяца им заболели больше полумиллиона человек. Так, российские врачи не исключают новую волну роста заражений уже в конце лета. Это связывают с тем, что иммунитет полученный благодаря вакцинации без повторных прививок будет снижаться. Только в Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 57%. Столичные власти рекомендуют жителям носить маски в закрытых помещениях.

Коронавирус,Правительство Москвы,
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