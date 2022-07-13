Названа главная опасность нового штамма коронавируса

Заразен и очень опасен. Новый штамм коронавируса захватывает планету. Несколько случаев BA.2.75 – так называется новый подвид «омикрона» – выявили в Канаде. В народе эту разновидность заразы уже назвали «ниндзя», за стремительность распространения, переедет «МИР 24».
По словам специалистов, этот вариант вируса эффективнее преодолевает иммунитет человека. Так, один носитель может инфицировать до 12 человек. Это как минимум в два раза больше, чем предыдущие штаммы. «Ниндзя» уже проник в Австралию, Великобританию, Германию, Новую Зеландию и США.
Первая версия «омикрона» появилась этой зимой, и всего за два месяца им заболели больше полумиллиона человек. Так, российские врачи не исключают новую волну роста заражений уже в конце лета. Это связывают с тем, что иммунитет полученный благодаря вакцинации без повторных прививок будет снижаться. Только в Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 57%. Столичные власти рекомендуют жителям носить маски в закрытых помещениях.