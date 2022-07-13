Роспотребнадзор не планирует введение ограничений по COVID-19

Санитарный врач страны Анна Попова рекомендует уязвимым слоям населения надевать защитные маски в общественных местах. В России не планируется введения новых ограничительных мер против пандемии коронавирусной инфекции.

При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова рекомендует пожилым людям и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, носить защитные маски в общественных местах.

Кроме того отмечается, что не ожидается существенного роста числа тяжелых случаев и госпитализаций, связанных с COVID-19. Новый штамм вируса BA.4/BA.5 переносится легче, чем ранее те, что вызывались штаммами «Альфа» или «Дельта».