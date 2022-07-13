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3 часа назад

Роспотребнадзор не планирует введение новых противоэпидемических ограничений по COVID-19

Inc-News

Санитарный врач страны Анна Попова рекомендует уязвимым слоям населения надевать защитные маски в общественных местах. В России не планируется введения новых ограничительных мер против пандемии коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор не планирует введение ограничений по COVID-19
Фото: Inc-NewsInc-News

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется»,

– говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова рекомендует пожилым людям и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, носить защитные маски в общественных местах.

Кроме того отмечается, что не ожидается существенного роста числа тяжелых случаев и госпитализаций, связанных с COVID-19. Новый штамм вируса BA.4/BA.5 переносится легче, чем ранее те, что вызывались штаммами «Альфа» или «Дельта».

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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