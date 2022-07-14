COVID-19 стал самым изученным в мире вирусом

Коронавирус стал самым изученным вирусом в истории науки: последние два с половиной года все силы мирового научного сообщества были брошены на это. Такое заявление сделал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
— За последние два с половиной года столько ресурсов, столько усилий науки было брошено на изучение коронавируса. На другие вирусы так не набрасывались в истории изучения науки, как на коронавирус. Другие исторически значимые вирусы могут только позавидовать, хотя многие из них имели целые институты. Например, институт гриппа и так далее. Коронавирус здесь вне конкуренции. Мы знаем и понимаем много, но, опять же, не все, — отметил он в комментарии ИА «НСН».
При этом врач добавил: если бы мир был более отрытым, то коронавирус объединил бы мировую науку.
Накануне стало известно, что доля более заразных подвариантов «омикрона» в штаммовом составе коронавирусной инфекции в России растет. Об этом сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора. В связи с этим рекомендовано носить маски в общественных местах и пройти ревакцинацию, передает ФАН.