COVID-19 стал самым изученным в мире вирусом

— За последние два с половиной года столько ресурсов, столько усилий науки было брошено на изучение коронавируса. На другие вирусы так не набрасывались в истории изучения науки, как на коронавирус. Другие исторически значимые вирусы могут только позавидовать, хотя многие из них имели целые институты. Например, институт гриппа и так далее. Коронавирус здесь вне конкуренции. Мы знаем и понимаем много, но, опять же, не все, — отметил он в комментарии ИА «НСН».