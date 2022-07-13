В России спрогнозировали «двугорбую» волну COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik спрогнозировал «двугорбую» волну коронавирусной инфекции в России.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По его словам, в европейских странах отмечается очередная вспышка COVID-19. Он отметил, что рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, который был получен в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть.

Врач отметил, что в России на данный момент не сложились условия для новой вспышки COVID-19. Он напомнил, что в ноябре-декабре 2021 года в стране проходила массовая вакцинация.

«Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни», — сказал он.

Однако иммунная защита от коронавирусной инфекции, которая сформировалась благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет. Специалист добавил, что естественный иммунитет, который возник у многих граждан в период распространения омикрон-штамма коронавируса, может существенно снизиться уже к сентябрю.

«Вполне может оказаться, что у нас волна будет "двугорбая": сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни», — добавил он.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии.