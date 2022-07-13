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3 часа назад

В России спрогнозировали «двугорбую» волну COVID-19

Lenta.ruиещё 5

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik спрогнозировал «двугорбую» волну коронавирусной инфекции в России.

В России спрогнозировали «двугорбую» волну COVID-19
Фото: Лента.руЛента.ру

По его словам, в европейских странах отмечается очередная вспышка COVID-19. Он отметил, что рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, который был получен в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть.

Врач отметил, что в России на данный момент не сложились условия для новой вспышки COVID-19. Он напомнил, что в ноябре-декабре 2021 года в стране проходила массовая вакцинация.

«Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни», — сказал он.

Однако иммунная защита от коронавирусной инфекции, которая сформировалась благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет. Специалист добавил, что естественный иммунитет, который возник у многих граждан в период распространения омикрон-штамма коронавируса, может существенно снизиться уже к сентябрю.

«Вполне может оказаться, что у нас волна будет "двугорбая": сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни», — добавил он.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии.

Однако 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях из-за коронавируса. В штабе также объяснили рост числа случаев COVID-19 в столице распространением неопасного подштамма омикрона.

Коронавирус,Владимир Болибок,Роспотребнадзор,
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