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1 час назад

Доктор Мясников оценил перспективы введения масочного режима в России

Lenta.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России произойдет рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он также оценил перспективы введения масочного режима в стране.

Мясников оценил перспективы введения масочного режима в РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Конечно, будет рост "омикрона". Потом будет спад, потом опять рост. Сколько мы будем жить — так и будет продолжаться»,

— счел доктор. Вместе с тем специалист выразил сомнение в том, что россияне станут носить маски.

По мнению Мясникова, то, какие меры будут приняты в связи с вероятной вспышкой омикрон-штамма, будет зависеть от уровня паники в обществе. «На самом деле это по всему миру политическое решение. Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», — подытожил он.

Перед этим сообщалось, что оперштаб Москвы порекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях. Также уточнялось, что рост заболеваемости COVID-19, выявленный в столице, связан с распространением неопасного подштамма омикрона.

Коронавирус,Александр Мясников,
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