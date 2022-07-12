Мясников оценил перспективы введения масочного режима в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России произойдет рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он также оценил перспективы введения масочного режима в стране.

«Конечно, будет рост "омикрона". Потом будет спад, потом опять рост. Сколько мы будем жить — так и будет продолжаться»,

По мнению Мясникова, то, какие меры будут приняты в связи с вероятной вспышкой омикрон-штамма, будет зависеть от уровня паники в обществе. «На самом деле это по всему миру политическое решение. Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», — подытожил он.