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2 часа назад

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ruиещё 1

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: unsplash.com unsplash.com

Министр отметил, что в других странах наблюдается рост числа случаев COVID-19.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,
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