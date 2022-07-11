Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко , его цитирует ТАСС .

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.