Кардиолог назвала гипертонию частным осложнением COVID

Коронавирус часто оставляет после себя неприятные последствия для здоровья. Об этом SM-News рассказала кардиолог Татьяна Виноградова.

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Специалист говорит, что повышение и скачки артериального давления часто являются следствием перенесенного коронавируса.

По ее словам, очень большое количество людей сталкивается с такими проявлениями постковидного синдрома, как нарушения сердечного ритма. Но гипертония все же является самой распространенной.

Когда пациент обращается к терапевту, врач подбирает для него терапию. В процессе лечения он может менять ее в зависимости от того, возникают ли осложнения.

“Где тонко, там и рвется. Если у человека есть предрасположенность к развитию того или иного заболевания, то коронавирус – это та инфекция, которая серьезно подрывает иммунную систему. Впоследствии проявляются все недуги, к которым человек предрасположен по наследству”, — предупредила эксперт.

Она добавила, что наиболее распространенными осложнениями после COVID-19 являются нестабильное артериальное давление, нарушения сердечного ритма и воспаление сердечной мышцы. Все осложнения поддаются лечению на ранних стадиях. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью, главное – не медлить, подчеркнула врач.