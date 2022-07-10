Коэффициент распространения COVID-19 достиг максимума

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сведения федерального оперштаба. В публикации отмечается, что ниже единицы показатель был выявлен только в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом людей: в Красноярском крае (0,81) и в Свердловской области (0,99). Высокий коэффициент также выявили в Санкт-Петербурге (1,06), в Пермском крае (1,09), в Московской (1,14), в Самарской (1,15), Воронежской (1,16) и Ростовской (1,28) областях. Наивысшие показатели оказались в Москве (1,62), а также в Нижегородской области (1,69). Агентство подчеркивает, что коэффициент распространения COVID-19 позволяет понять количество человек, которое в среднем успевает заразить один заболевший до начала периода изоляции. Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, однако он может вызывать обострение различных заболеваний.